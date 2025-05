Perugia città internazionale l’ateneo di Harvard e l’archistar per la riqualificazione dei quartieri

di un ambizioso progetto volto a trasformare Perugia in un labirinto di opportunità e bellezza. Grazie all'expertise di Harvard, la città si prepara a rinascere, affrontando le sfide del degrado attraverso strategie innovative di recupero e valorizzazione. Questo incontro tra cultura e architettura rappresenta un passo decisivo verso una Perugia più vivibile, inclusiva e sostenibile, pronta a riscoprire il proprio potenziale.

Perugia, 12 maggio 2025 – Un respiro internazionale per ridisegnare la città. In particolare per il recupero architettonico, urbanistico e sociale dei quartieri di Perugia dove più si avvertono degrado, spazi abbandonati e necessità di riqualificazione.Così il Comune di Perugia ha avviato una collaborazione di grande prestigio con l’Università statunitense di Harvard. Un atto che segna l’inizio di una fruttuosa sinergia con la famosa architetta Toshiko Mori, docente alla Graduate School of Design di Harvard, una delle figure più influenti dell’architettura contemporanea, nel nome dell’impegno per la sostenibilità ambientale e l’innovazione nel design.Nei giorni scorsi, Toshiko Mori è stata in visita a Perugia per incontrare l’amministrazione comunale e approfondire la conoscenza della città, impegnandosi a dedicare il prossimo corso monografico autunnale dell’Advanced Architecture Studio di Harvard all’urbanistica di Perugia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia città internazionale, l’ateneo di Harvard e l’archistar per la riqualificazione dei quartieri

