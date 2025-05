Personale pagato ma non in corsia il Nursind | 230mila euro l’anno sprecati dall' Asl

In un contesto di emergenza sanitaria che richiede un numero crescente di professionisti in prima linea, l'Asl Salerno si trova ad affrontare un paradosso inquietante. Centinaia di infermieri e operatori sociosanitari, pur essendo parte dell'azienda, non sono attualmente coinvolti nell'attività assistenziale. Una situazione che solleva interrogativi sulla gestione delle risorse e sull'efficacia della risposta sanitaria di fronte a una crisi senza precedenti.

Mentre l'emergenza sanitaria richiede ogni giorno un numero sempre maggiore di professionisti in prima linea, nell'Asl Salerno si assiste ad un paradosso inquietante: centinaia di infermieri e operatori sociosanitari, pur facendo parte dell'azienda, non prestano la loro attività assistenziale.

