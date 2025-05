Periodici di elevato valore culturale | bando per le imprese editoriali

Il bando

Al via da oggi, lunedì 12 maggio, la procedura online per presentare le domande per l’ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevatovaloreculturale. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile dal 12 maggio all’11 giugno 2025 entro le 12:00. Saranno ammessi a presentare domanda alla procedura le impreseeditoriali proprietarie di testate o i legali rappresentanti delle pubblicazioni, anche on line, in possesso dei requisiti indicati dalla legge n. 416 del 5 agosto 1981 s.m.i., e dal successivo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 maggio 1983.Le domande dovranno riguardare le riviste pubblicate nell’anno precedente a quello in cui viene avanzata richiesta. 🔗Leggi su Ildenaro.it

