Resta alto l’allarme per le Truffe (tentate o andate a buon fine) nei confronti principalmente di persone anziane (ma non solo loro) e in questo contesto assume dunque un’importanza particolare il terzo appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, con il progetto di contrasto alle Truffe ’Over to over’, in programma domani alle 17.30 nell’aula magna della biblioteca comunale Chelliana, in via Mazzini.Un evento che rientra nella terza edizione del percorso, finanziato tramite il Fondo per la prevenzione e il contrasto alle Truffe contro gli anziani del Ministero dell’Interno, promosso da Comune di Grosseto e Prefettura e realizzato da Coeso con la collaborazione delle Forze dell’ordine e della Asl.L’incontro di domani servirà ad analizzare i problemi segnalati dai cittadini in fase di avvio del progetto e valutare i suggerimenti raccolti lo scorso 14 aprile scorso, quando decine di cittadini hanno partecipato al world cafè per ideare una serie di azioni da compiere per favorire la conoscenza del fenomeno e, quindi, contrastarlo attivamente. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pericoli e prevenzione. Truffe, anziani a rischio

