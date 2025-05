Pergolese vince 3-0 contro Sassoferrato Genga e si salva allo spareggio salvezza

Nella sfida tra Pergolese e Sassoferrato Genga, la squadra di casa ha dominato il match, affermandosi con un netto 3-0. Grazie a una prestazione convincente, la Pergolese si è assicurata tre punti fondamentali, con una formazione ben organizzata e giocatori in forma. Gli allenatori hanno messo in campo strategie efficaci, mentre gli avversari hanno faticato a reagire, rendendo evidente il gap tra le due squadre.

Pergolese3SassoferratoGenga0Pergolese: Aluigi, Anastasi, Lattanzi Elia, Lattanzi Francesco (16’ st Marinelli), Rebiscini, Savelli (40’ st Fontana), Carbonari, Gaia, Pierpaoli (33’ st Franceschelli), Giudici (25’ st Petrucci), Bucefalo (50’ st Lombardi). All. Rossi.SassoferratoGenga: Bruni (1’ st Masci), Tagnani (1’st Paoletti), Luzzi, Isla, Pasinato, Di Nuzzo (20’ st Regni), Bettini (1’ st Morettini), Perini, Ricci, Piermattei, Federici (10’ st Gubinelli). All. Gobbi.Arbitro: Eletto di Macerata.Reti: 21’ pt e 43’pt Lattanzi Francesco, 48’ st Petrucci.Note: angoli 4-4, recuperi: 3’+7’, spettatori circa 1.000 con buona rappresentanza ospite.Davanti a una cornice di pubblico da categorie superiori, la Pergolese con una prestazione concreta, fa suo lo spareggiosalvezza mettendo al sicuro il risultato già nel primo tempo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pergolese vince 3-0 contro Sassoferrato Genga e si salva allo spareggio salvezza

