Perde controllo dello scooter e finisce contro parete rocciosa trasferito in ospedale

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio sulla strada statale tra Maiori e Minori, in località Torricella. Un uomo ha perso il controllo del suo scooter, impattando contro una parete rocciosa. Trasferito in ospedale, i soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare le necessarie cure al centauro ferito.

