Perché Sinner ha giocato con un GPS attaccato alla schiena agli Internazionali d’Italia

Jannik Sinner ha fatto il suo ingresso in campo con un innovativo cardiofrequenzimetro dotato di GPS, uno strumento sempre più comune nel panorama sportivo, anche tra gli amatori. Grazie al nuovo regolamento ATP, l'utilizzo di questa tecnologia durante le partite è ora consentito, aprendo a nuove possibilità per l'analisi delle performance e la strategia di gioco. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa novità.

Jannik Sinner si è presentato in campo con un cardiofrequenzimetro con GPS. Si tratta di uno strumento molto usato nello sport, anche in ambito amatoriale. Il nuovo regolamento ATP ora permette di utilizzarlo anche in partita. 🔗Leggi su Fanpage.it

