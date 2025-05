Perché Sinner gioca con un GPS sulla schiena

A pochi minuti dalla vittoria, Jannik Sinner ha dimostrato che il futuro del tennis non è solo talento, ma anche innovazione. Con un dispositivo tecnologico all'avanguardia sulla schiena, l'atleta altoatesino ha aperto le porte a un nuovo modo di monitorare le prestazioni in campo. Questo strumento non solo rivoluziona il modo in cui gli sportivi si preparano, ma potrebbe anche segnare un cambiamento fondamentale nella preparazione atletica moderna.

Jannik Sinner è tornato e sicuramente ve ne siete accorti. Ha battuto l'argentino Mariano Navone — un risultato atteso, certo — ma a sorprendere non è stato il punteggio. L’imprevedibile stava sotto la sua maglietta nera: un piccolo dispositivo posizionato sullaschiena. No, non un cerotto fisioterapico, ma uno strumento tecnologico all’avanguardia per l’analisi delle prestazioni sportive.A cosa serve indossare un GPS in una partita di tennis?Il dispositivo in questione è un GPS sportivo con cardiofrequenzimetro integrato, sviluppato dall’azienda italiana Exelio, specializzata in tecnologie per il monitoraggio delle performance atletiche. Un sistema che consente di raccogliere in tempo reale dati dettagliati sui movimenti del giocatore durante l’incontro: in pratica, una telemetria da Formula 1 applicata al corpo umano. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché Sinner gioca con un GPS sulla schiena

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jannik Sinner in campo a Roma con un Gps sulla schiena: perché lo usa e come funziona - Tra i segreti del “nuovo” Jannik Sinner impegnato agli Internazionali in corso a Roma c’è anche il cardiofrequenzimetro con Gps. Uno strumento molto noto e utilizzato tra gli sportivi: gli appassionati di calcio, ad esempio, si sono abituati a vedere i giocatori indossare uno strano reggiseno sotto la maglietta. Nel tennis però è una novità, visto che fino a poco tempo fa era vietato. Ora invece l’Atp ha consentito il suo utilizzo anche in partita e Sinner è stato tra i primi a sfruttare questa possibilità, già nel suo match di esordio contro Mariano Navone. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Perché Sinner ha giocato con un GPS attaccato alla schiena agli Internazionali d’Italia - Jannik Sinner si è presentato in campo con un cardiofrequenzimetro con GPS. Si tratta di uno strumento molto usato nello sport, anche in ambito amatoriale. Il nuovo regolamento ATP ora permette di utilizzarlo anche in partita.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica. Il 21enne spagnolo è infatti reduce da un problema fisico emerso durante la finale persa domenica scorsa a Barcellona contro Holger Rune.Al momento la sua presenza a Madrid è dunque in forte dubbio, soprattutto per non rischiare di aggravare la situazione in vista di Roma e soprattutto del Roland Garros. 🔗Leggi su oasport.it

A cosa serve il GPS di Sinner sotto la maglia nella partita contro Navone agli Internazionali d'Italia; Perché Sinner ha giocato con un GPS attaccato alla schiena agli Internazionali d’Italia; Jannik Sinner in campo a Roma con un Gps sulla schiena: perché lo usa e come funziona; Sinner, a cosa serve il GPS con cui ha giocato contro Navone? Ecco la risposta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sinner in campo col Gps sotto la maglietta: ecco perché e quali benefici può portare - Grazie al dispositivo è possibile tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, le distanze percorse e la posizione in campo ... 🔗msn.com

Perché Sinner ha giocato con un GPS attaccato alla schiena agli Internazionali d’Italia - Jannik Sinner si è presentato in campo con un cardiofrequenzimetro con GPS. Si tratta di uno strumento molto usato nello sport, anche in ambito amatoriale. Il nuovo regolamento ATP ora permette di ... 🔗fanpage.it

Sinner e il Gps sotto la maglia: perché lo ha usato nella partita contro Navone e a che cosa serve - Il dispositivo, nascosto sotto la maglietta, monitora la frequenza cardiaca e gli spostamenti. Il cardiologo spiega perché è utile anche ai tennisti ... 🔗msn.com