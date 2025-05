Perché Putin ha deciso di rivolgersi all’amico-rivale Erdogan per i negoziati con Zelensky?

La Turchia si riconferma protagonista nei negoziati tra Mosca e Kiev, con il prossimo incontro diretto fissato per il 15 maggio a Istanbul. Nonostante i continui bombardamenti russi sull’Ucraina, il presidente Recep Tayyip Erdogan offre la sua mediazione, invitando Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky a un summit. Questo evento potrebbe rappresentare un passo cruciale verso una possibile pacificazione nell'Europa orientale.

La Turchia torna al centro dei negoziati tra Mosca e Kiev: il 15 maggio i dialoghi diretti tra i due Paesi ad Istanbul. Ma la Russia continua a bombardare l’Ucraina. Recep Tayyp Erdogan torna a vestire i panni del mediatore tra Ucraina e Mosca proponendo di accogliere i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky in Turchia. Un punto di svolta significativo verso la pace nell’Est Europa potrebbe arrivare presto, soprattutto Perché a proporre l’incontro è stato proprio il capo del Cremlino. “I colloqui di pace tra Russia e Ucraina proseguiranno a Istanbul”, fa sapere Erdogan. C’è già la data: il 15 maggio.PerchéPutin ha deciso di rivolgersiall’amico-rivaleErdogan per i negoziati con Zelensky? (Ansa Foto) – notizie.comLa proposta è arrivata dopo la scadenza della tregua unilaterale di 72 ore che Mosca aveva dichiarato per la Giornata della Memoria. 🔗Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Perché Putin ha deciso di rivolgersi all’amico-rivale Erdogan per i negoziati con Zelensky?

