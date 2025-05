Perché Putin e Zelensky hanno scelto di vedersi in Turchia dove potrebbe esserci anche Trump

La Turchia si riafferma come crocevia diplomatico, con Putin e Zelensky pronti a incontrarsi ad Istanbul. L'eventuale partecipazione di Donald Trump aumenta l'importanza del vertice, mentre tutti sperano in un progresso per la pace. La scelta della location riflette la volontà di mediazione di Ankara in un contesto di tensione globale e ricerca di soluzioni.

La Turchia torna al centro della scena diplomatica: il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di voler partecipare a eventuali negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul e auspica la presenza sia del presidente russo Vladimir Putin che del leader ucraino Volodymyr Zelensky. "Non so dove. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Perché Putin e Zelensky hanno scelto di vedersi in Turchia (dove potrebbe esserci anche Trump)

Putin e Zelensky verso il faccia a faccia, l'appello del Papa su Ucraina e Gaza - Se accadesse davvero, non sarebbe fuori luogo parlare di svolta. Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky sarebbero pronti a vedersi faccia a faccia giovedì in Turchia, da Erdogan. Ma sarebbe una svolta an ... 🔗corriere.it

Zelensky sfida Putin: “Ti incontrerò in Turchia giovedì. Ma subito un cessate il fuoco” - Una frase breve, glaciale, come se fosse normale. Ma non lo è. Volodymyr Zelensky ha appena pronunciato le parole più inattese dall’inizio della guerra: ... 🔗thesocialpost.it

Ucraina, Zelensky sfida Putin ad incontrarlo: Mosca risponde con 108 droni su Kiev - Una frase breve, glaciale, come se fosse normale. Ma non lo è. Volodymyr Zelensky ha appena pronunciato le parole più inattese dall’inizio della guerra: ... 🔗thesocialpost.it