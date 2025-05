Perché Panatta Graziani Lucchetta e Castrogiovanni saranno in centro a Monza

(?? Campo content non trovato)

La piazza davanti al comune trasformata in una palestra a cielo aperto. Come coach (di campo e di vita) i campioni Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni. Sono questi gli ingredienti di “Banca Generali Un Campione per Amico”, la manifestazione sportiva. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Perché Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni saranno in centro a Monza

Se ne parla anche su altri siti

Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni a Vasto per "Un campione per amico" - Si è svolta nella bella cornice di piazza Rossetti a Vasto la quarta tappa dell’edizione 2025 di Banca Generali Un campione per amico.Quattrocento bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi... 🔗Leggi su chietitoday.it

"Un campione per amico": in piazza Cavalli Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni - "Banca Generali Un Campione per Amico", la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione, per il 14esimo anno... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Castrogiovanni in arrivo a Vasto per una giornata speciale - I grandissimi campioni dello sport per una giornata indimenticabile in riva all'Adriatico. Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione, per il quattordicesimo anno consecutivo, con Banca Generali, arrivano a Vasto per la tappa abruzzese di... 🔗Leggi su chietitoday.it

Perché Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni saranno in centro a Monza; Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni a Vasto per Un campione per amico; Un campione per amico: in piazza Cavalli Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni; Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni: grandi campioni insegnano lo sport e i suoi valori a 500 bambini – FOTO e AUDIO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Panatta, Castrogiovanni, Graziani e Lucchetta martedì a Piacenza con “Un campione per amico” - Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martín Castrogiovanni saranno a Piacenza martedì mattina, 6 maggio, alla manifestazione "Un campione ... 🔗piacenzasera.it

“Un Campione per Amico” fa tappa a Monza: sport, educazione e valori per i più piccoli - Il 14 maggio Piazza Trento e Trieste si trasforma in una palestra a cielo aperto con Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni per insegnare ai bambini il vero significato dello sport e della vita ... 🔗mbnews.it

Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Castrogiovanni in arrivo a Vasto per una giornata speciale - Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione, per il quattordicesimo anno consecutivo, con Banca Generali, arrivano a Vasto per la tappa ... 🔗chietitoday.it