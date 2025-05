Perché Panatta Graziani Lucchetta e Castrogiovanni saranno in centro a Monza

Il centro di Monza si trasformerà in una palestra a cielo aperto grazie a "Banca Generali Un Campione per Amico". I celebri coach Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni animeranno la piazza davanti al comune, offrendo un'esperienza unica di sport e vita, aperta a tutti. Un'occasione imperdibile per imparare dai campioni!

