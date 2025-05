Perché la Giornata Internazionale degli Infermieri si celebra il 12 maggio?

In breve da Zazoom:

La Giornata Internazionale degli Infermieri, che si celebra il 12 maggio, rende omaggio a tutti i professionisti del settore, sottolineando il loro impegno e la loro competenza essenziale nei sistemi sanitari globali. Coincide con l'anniversario della nascita di Florence Nightingale, pioniere della professione infermieristica e simbolo di dedizione e cura verso i pazienti. Questa giornata è un'importante occasione per riconoscere il valore di ogni infermiere e infermiera nel mondo.

La Giornata Internazionale degli Infermieri , celebra ta ogni anno il 12 maggio , è dedicata a tutti gli Infermieri e le infermiere del mondo, in riconoscimento del loro impegno, della loro competenza e del contributo fondamentale che apportano ai sistemi sanitari. La data non è casuale: coincide con l'anniversario della nascita di Florence Nightingale (1820–1910), considerata la fondatrice dell'assistenza Infermieri stica moderna.Florence Nightingale nacque il 12 maggio 1820 a Firenze, da una famiglia britannica di buona posizione. Fu durante la Guerra di Crimea (1853–1856) che Nightingale guadagnò fama Internazionale , organizzando l'assistenza ai feriti e introducendo criteri igienici e statistici che rivoluzionarono il sistema ospedaliero. Le sue innovazioni ridussero drasticamente il tasso di mortalità dei soldati britannici.

