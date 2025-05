Perché hanno chiuso Villa Pamphilj a Roma? I cittadini sono furiosi

Villa Doria Pamphilj, un angolo verde vitale per i romani, è stato chiuso al pubblico per la terza volta in un mese per un vertice intergovernativo tra Italia e Grecia. La decisione ha scatenato l'indignazione dei cittadini e delle associazioni locali, che protestano contro la limitazione dell'accesso a uno spazio pubblico così amato.

Villa Doria Pamphilj, uno dei parchi più estesi e frequentati di Roma, è stata chiusa al pubblico per la terza volta in un mese per consentire lo svolgimento di un vertice intergovernativo tra Italia e Grecia presso la Palazzina Algardi. I cittadini e le associazioni locali sono sul piede di guerra ormai e lamentano la crescente trasformazione del parco in una sede istituzionale a scapito della fruizione pubblica. Tanto più che le chiusure, secondo i diretti interessati, non sono comunicate con sufficiente anticipo.La Palazzina Algardi, storica residenza barocca situata all’interno del parco, è recentemente diventata sede di rappresentanza della Presidenza del Consiglio. Questa nuova funzione ha comportato frequenti restrizioni all’accesso, limitando l’utilizzo del parco da parte dei cittadini. 🔗Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Perché hanno chiuso Villa Pamphilj a Roma? I cittadini sono furiosi

Su questo argomento da altre fonti

“Hanno chiuso”. Chiara, addio choc dopo il Grande Fratello. E ora Alfonso rompe il silenzio - Anche a settimane dalla conclusione dell’ultima edizione del Grande Fratello, il reality più seguito d’Italia continua a far parlare di sé. Stavolta, al centro dell’attenzione non ci sono litigi o strategie da salotto televisivo, ma i legami umani nati tra le mura della casa più spiata d’Italia. Protagonisti della discussione sono Alfonso, Chiara e Zeudi, tre ex concorrenti legati da un rapporto che, almeno fino a poco tempo fa, sembrava indissolubile. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

“Hanno chiuso l’autostrada”. Incidente choc tra più mezzi, morto 50enne e traffico paralizzato - Un drammatico incidente ha scosso nel pomeriggio di oggi l’autostrada A1, teatro di un violento scontro che ha coinvolto due automobili e un furgone. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.15 al chilometro 533, in un tratto di carreggiata attualmente chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul luogo si sono precipitati gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e numerosi operatori del 118. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Tra lacrime e una dissolvenza incrociata che vale un poster la magistrata e il maresciallo hanno chiuso in modo delicato e toccante la loro trama rosa (ma per sempre?) - E venne il giorno della separazione ancora prima della storia d’amore. A metà della terza puntata di ieri sera Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri si sono detti addio. La scena – in cui il maresciallo in divisa saluta Vitali e la PM poco prima di essere trasferito per proteggerlo dalle ritorsioni di Latronico – arriva al minuto 36. Un discreto conto alla rovescia, ma quando appunto arriva, la risoluzione è stata sentimentale senza derive patetiche. 🔗Leggi su iodonna.it

Villa Pamphilj chiusa al pubblico per la terza volta in un mese; Villa Pamphilj chiusa per l’ennesima volta: cittadini e associazioni insorgono; Sito Istituzionale | 29 aprile, Villa Pamphilj chiusa per vertice Italia-Turchia; Chiusa tutto il giorno al pubblico Villa Pamphilj: c'è un vertice Italia-Turchia con Giorgia Meloni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Perché hanno chiuso Villa Pamphilj a Roma? I cittadini sono furiosi - Villa Doria Pamphilj, uno dei parchi più estesi e frequentati di Roma, è stata chiusa al pubblico per la terza volta in un mese per consentire lo svolgimento di un vertice intergovernativo tra Italia ... 🔗msn.com

Villa Pamphilj chiusa al pubblico per la terza volta in un mese - I cartelli sono stati messi nella mattinata del 12. L'associazione per Villa Pamphilj segnala che "è la terza volta che viene chiusa nel corso di un mese" ... 🔗romatoday.it

Chiusa tutto il giorno al pubblico Villa Pamphilj: c’è un vertice Italia-Turchia con Giorgia Meloni - La questura di Rom ha disposto la chiusura di villa Pamphilj per la giornata di domani, martedì 29 aprile. La motivazione è legata al vertice Italia-Turchia che si terrà alle 11,30 presso il Casino ... 🔗fanpage.it