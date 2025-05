Perché gli interessi strategici italiani incrociano l’Iniziativa dei Tre Mari

L'Iniziativa dei Tre Mari rappresenta un'opportunità strategica per l'Italia, poiché offre un contesto ideale per rafforzare i legami economici e politici con i Paesi dell'Europa centrale e orientale. La posizione geografica italiana consente di integrare interessi nazionali con progetti infrastrutturali fondamentali, promuovendo così la crescita e la stabilità nella regione.

L’Italia non è attualmente parte dell’Iniziativa dei Tre Mari (nota internazionalmente come “Three Seas Initiative”, o 3SI), una piattaforma regionale che riunisce tredici Paesi dell’Unione europea compresi tra il Mar Baltico, il Mar Nero e il Mar Adriatico. Ma quest’assenza è recuperabile e gestibile, seguendo un’ottica di interesse nazionale di Roma che si proietta all’interno del quadro della connettività internazionale. Nata per rafforzare le infrastrutture, la sicurezza energetica e le connessioni digitali dell’Europa centro-orientale, la 3SI è sostenuta attivamente dagli Stati Uniti e ha raccolto finora oltre 110 miliardi di euro in progetti infrastrutturali.Durante il decimo vertice dell’Iniziativa, tenutosi a Varsavia il 28-29 aprile 2025, è stato ribadito il ruolo crescente del formato, che continua ad attrarre nuovi partner e a rafforzarsi anche dal punto di vista della cooperazione geopolitica. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché gli interessi strategici italiani incrociano l’Iniziativa dei Tre Mari

