Perché gli ascensori hanno gli specchi | il vero motivo non è quello che immagini

Gli specchi negli ascensori sono molto più di un semplice accessorio estetico. Anche se possono sembrare pratici per un veloce ritocco di trucco o acconciatura, la loro presenza ha motivazioni ben più profonde. Scopriamo insieme le ragioni funzionali dietro l'installazione di pareti a specchio negli ascensori e come queste contribuiscono a migliorare l'esperienza degli utenti. Continua a leggere!

Gli specchi presenti negli ascensori sono comodissimi per guardarsi, sistemarsi trucco e acconciatura prima di arrivare a destinazione, ma non vengono installati per motivi di bellezza. Ecco Perché ci sono pareti con specchi negli ascensori. 🔗Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Lotteria, lo hanno detto pure al tg: è tutto vero - Lotteria, adesso è ufficiale: la notizia è stata data al telegiornale e gli aspiranti milionari sono comprensibilmente rimasti a bocca aperta.Potrebbe sembrare nulla più che una leggenda metropolitana, ma così non è. È proprio vero, invece, che nella vita serve una dose di inaspettato, di sorpresa. Perché in fondo, diciamoci la verità, le cose che ci segnano di più e che ci rendono maggiormente felici sono proprio quelle che non ci aspettavamo minimamente. 🔗Leggi su ilveggente.it

Ce lo hanno tenuto nascosto, ma è tutto vero: addio multe autovelox - Il noto giornalista ha fatto sapere che è possibile annullare le multe relative all’autovelox e riuscire quindi a farla franca. Negli ultimi anni il Governo ha utilizzato nuove e stringenti norme per migliorare il Codice della Strada, evitare rischi e aiutare cosi la popolazione. Ogni anno ci sono migliaia di incidenti che portano a morti ... Leggi tuttoL'articolo Ce lo hanno tenuto nascosto, ma è tutto vero: addio multe autovelox sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su temporeale.info

I democratici hanno trovato il vero oppositore di Donald Trump: Bernie Sanders - I democratici sembrano aver trovato un nuovo volto pubblico efficace sui social, dopo un mese e oltre di shock per l’assalto perpetrato dall’Amministrazione di 🔗Leggi su ilfoglio.it

L’Internet of Things applicato alle cabine degli ascensori; Lo specchio dell’ascensore diventa touch screen per consultare il meteo (e non solo); Notte degli Oscar: il cinema, piano dopo piano; Una donna ha costruito un ascensore in casa per i suoi cagnolini che non riescono più a fare le scale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perché gli ascensori moderni hanno spesso degli specchi? - Gli specchi negli ascensori riducono ansia e claustrofobia, aumentano la sicurezza e migliorano il comfort per tutti gli utenti. 🔗tech.everyeye.it