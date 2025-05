Perché Burioni e Bassetti hanno lanciato un appello contro il latte crudo dopo che una donna incinta è morta

Burioni e Bassetti hanno recentemente lanciato un appello contro il consumo di latte crudo dopo il tragico decesso di una donna incinta. Il latte non pastorizzato rappresenta un serio rischio per la salute, essendo suscettibile a contaminazioni da patogeni come Salmonella, Escherichia coli e Listeria, che possono avere conseguenze fatali, soprattutto per le donne in gravidanza.

Il rischio principale del consumo di lattecrudo è la contaminazione microbiologica. Salmonella, escherichia coli, listeria: sono solo alcuni dei patogeni che si possono contrarre consumando lattecrudo. 🔗Leggi su Fanpage.it

