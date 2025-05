Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni

Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche. Per la terza volta in un mese, i partiti di opposizione, come i 5 Stelle e il PD, criticano questa scelta, affermando che si nega ai romani la possibilità di usufruire di un bene pubblico fondamentale.

Critiche dai 5 Stelle e dal Pd: in questo modo "si toglie alla cittadinanza la fruizione di un bene pubblico". 🔗Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Villa Pamphilj chiusa al pubblico per la terza volta in un mese; Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni; Villa Pamphilj chiusa al pubblico per la terza volta in un mese; Tutti fuori da Villa Pamphilj: terza volta in un mese. “Non è del Governo ma dei cittadini”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - È la terza volta nel giro di un mese che Villa Pamphilj a Roma viene chiusa a causa di un vertice intergovernativo. Questa volta la Palazzina Algardi, sede di rappresentanza della Presidenza del ... 🔗fanpage.it