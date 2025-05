Per i bambini torna La primavera dei libri a Bure

Torna per la sua 33esima edizione la Primavera dei Libri a Bure, un'affascinante manifestazione dedicata alla letteratura per l'infanzia. Con eventi nelle scuole e un weekend ricco di attività per famiglie dal 16 al 18 maggio, questo festival promuove l'amore per la lettura tra i più piccoli in un'atmosfera gioiosa e coinvolgente.

