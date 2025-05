' Per Casapulla' incontra i cittadini | Tanti i danni da quest' amministrazione

Ieri pomeriggio, in via Sersale, si è svolto un incontro pubblico organizzato dal gruppo 'Per Casapulla', che ha visto una partecipazione attiva dei cittadini. Al centro del dibattito, i tanti danni e le problematiche lasciate irrisolte dall'attuale amministrazione, offrendo spunti di riflessione e opportunità di confronto tra amministratori e residenti.

E’ stato un incontro pubblico partecipato, molto interessante e pieno di spunti di riflessione quello che si è tenuto ieri pomeriggio in via Sersale, organizzato dal gruppo ‘Per Casapulla’. Tanti gli argomenti trattati durante la riunione, a partire dai numerosi problemi irrisolti da parte. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - 'Per Casapulla' incontra i cittadini: "Tanti i danni da quest'amministrazione"

