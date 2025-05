Pentathlon l’Italia continua a raccogliere successi in Coppa del Mondo

L'Italia continua a brillare nel pentathlon moderno, collezionando successi in Coppa del Mondo. Nella terza tappa del 2025, svoltasi a Pazardzhik, Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) conquista la seconda vittoria stagionale, regalando al team azzurro una straordinaria doppietta con il secondo posto di Matteo. Un altro trionfo per gli atleti italiani in competizioni internazionali!

l’Italia piazza la seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo 2025 di Pentathlon moderno grazie al successo centrato da Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) nella terza tappa, andata in scena a Pazardzhik, in Bulgaria, dove è arrivata addirittura la doppietta azzurra, grazie al secondo posto di Matteo Cicinelli (Carabinieri), il quale aveva vinto la prima tappa stagionale del massimo circuito internazionale.Al sito federale Giorgio Malan esprime tutta la propria gioia: “Sono felicissimo, è bellissimo. Dopo le Olimpiadi mi sono preso del tempo per me, e ricominciare gli allenamenti e le gare non è stato semplice con una nuova disciplina e un nuovo format e mi sono detto, d’accordo con il mio staff, che l’obiettivo di questa stagione non sarebbero state le medaglie, ma migliorare ed imparare al meglio il nuovo format, ma quando sei un atleta e sei in gara vuoi dare il massimo e vincere, e sono molto felice. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, l’Italia continua a raccogliere successi in Coppa del Mondo

