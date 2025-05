Pellegrino scivola e si infortuna sulla via Francigena soccorso con l’elicottero

Un pellegrino di 60 anni ha subito un infortunio sulla via Francigena, richiedendo l'intervento del Soccorso Alpino e dell'elisoccorso Pegaso. L'incidente è avvenuto a Villafranca in Lunigiana, il 12 maggio 2025, mentre l'escursionista affrontava il percorso. La stazione di Carrara e Lunigiana è stata prontamente attivata per prestare aiuto.

Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), 12 maggio 2025 – E’ stato necessario l’intervento del soccorso Alpino e dell’elisoccorso Pegaso per aiutare un escursionista 60enne che si era ferito sulla via Francigena.La stazione di Carrara e Lunigiana del soccorso Alpino è stata attivata per soccorrere un Pellegrino 60enne che era insieme a amico ed è stato proprio quest’ultimo a dare l’allarme. Il compagno di camminata infatti era scivolato per circa 5-6 metri in una zona piuttosto impervia. L’uomo era particolarmente dolorante; la centrale del 118 ha allertato subito il soccorso Alpino e il Pegaso. Le operazioni sono state lunghe ma alla fine si è riusciti a verricellare il 60enne sull’elisoccorso e a trasportarlo poi in codice giallo all’ospedale di Cisanello (Pisa). soccorso Alpino Marche elicottero A causa della fitta vegetazione i tecnici hanno dovuto preparare il terreno per il trasporto della barella. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pellegrino scivola e si infortuna sulla via Francigena, soccorso con l’elicottero

