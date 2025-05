Pecore sbranate dai lupi | in Friuli Venezia Giulia si pensa all' abbattimento selettivo

Non sono rari gli attacchi dei lupi ai greggi in Friuli Venezia Giulia. Recentemente, a Polcenigo, un branco ha sbranato circa quaranta pecore, intensificando il dibattito attorno all'abbattimento selettivo dei predatori. La situazione solleva preoccupazioni crescenti tra gli agricoltori e le autorità locali, mentre si cercano strategie per tutelare le attività zootecniche.

Resta alta l'attenzione in Pedemontana dopo l'ultimo caso di un gregge sbranato dai lupi. Un branco ha ucciso una quarantina di Pecore a Polcenigo. Una cifra che cresce di giorno in giorno viste le recenti segnalazioni di attacchi nelle zone rurali nei paesi del Friuli occidentale.Non sono. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Pecore sbranate dai lupi: in Friuli Venezia Giulia si pensa all'abbattimento selettivo

