Pechino continua a stringere il cerchio sulla sicurezza a Hong Kong

Le autorità di Hong Kong hanno annunciato un'intenzione di intensificare la legge sulla sicurezza nazionale, suscitando preoccupazioni per una possibile erosione dell'autonomia dell'ex colonia britannica. Questa mossa, riportata dal South China Morning Post, arriva oltre un anno dopo l'implementazione della normativa voluta da Pechino, alimentando timori su un ulteriore restringimento delle libertà civili e politiche nella regione.

Le autorità cinesi di HongKong hanno annunciato l’intenzione di rafforzare la controversa legge sullasicurezza nazionale, in una mossa che rischia di comprimere ulteriormente l’autonomia dell’ex colonia britannica. Lo riferisce il South China Morning Post. A oltre un anno dall’entrata in vigore della legge sullasicurezza interna imposta da Pechino, il governo della regione amministrativa speciale di HongKong ha presentato ieri un disegno di legge che ne dettaglia l’attuazione locale e rafforza il ruolo dell’Ufficio per la salvaguardia della sicurezza nazionale di stanza in città, nato nel 2020 con la controversa Legge sullasicurezza nazionale.In base all’articolo 55 della legge quadro, l’Ufficio di Pechino può assumere la giurisdizione su un caso quando l’amministrazione locale non sia in grado di far rispettare la legge o in altre due circostanze speciali. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pechino continua a stringere il cerchio sulla sicurezza a Hong Kong

