PD Arezzo | Subito un tavolo con l’Umbria su Alta Velocità Montedoglio ed Elisoccorso

Il PD provinciale di Arezzo, guidato dalla segretaria Barbara Croci, lancia un appello per la necessità di intese interregionali riguardanti infrastrutture, risorse idriche e sanità. Sostenuto dai consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, il partito chiede un confronto costruttivo con il Presidente della Regione Toscana per affrontare queste tematiche cruciali per il territorio.

PD provinciale di Arezzo: “Servono intese interregionali su infrastrutture, risorse idriche e sanità”La segretaria provinciale del Partito Democratico di Arezzo, Barbara Croci, esprime pieno sostegno all’iniziativa dei consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, che hanno presentato un atto di indirizzo al Presidente della Regione Toscana per aprire un confronto con la Regione Umbria su tre temi centrali: la stazione dell’AltaVelocità, la gestione dell’invaso di Montedoglio e il servizio di Elisoccorso.«È un approccio concreto e responsabile – sottolinea Croci – che punta a superare la logica dei confini amministrativi e affrontare in modo coordinato questioni fondamentali per lo sviluppo e la qualità della vita nei nostri territori».Croci, che ha anche la delega regionale del PD toscano sulle disuguaglianze territoriali, richiama l’attenzione sulla necessità di dotare l’Alta Valtiberina toscana e l’Alta Valle del Tevere umbra di una stazione dell’AltaVelocità. 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - PD Arezzo: “Subito un tavolo con l’Umbria su Alta Velocità, Montedoglio ed Elisoccorso”

