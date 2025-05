Paura per un ultraleggero atterraggio d’emergenza a Mattarello

Tensione all'aeroporto di Mattarello nel primo pomeriggio di domenica 11 maggio, quando un ultraleggero ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza a causa di un guasto al carrello. Fortunatamente, il pilota ha mantenuto la calma e ha messo in atto una manovra fuori standard per garantire la sicurezza del velivolo e dei presenti.

