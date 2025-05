Paura per il giornalista Klaus Davi ricoverato d’urgenza in ospedale

Momenti di grande preoccupazione per Klaus Davi, giornalista e opinionista di spicco, che ha accusato un malore durante un viaggio di lavoro in Calabria. La notizia del suo ricovero d'urgenza presso l'ospedale di Polistena, avvenuto la domenica 11 maggio, ha scosso i suoi numerosi sostenitori e colleghi, mentre Davi era impegnato nella realizzazione di un'importante inchiesta.

Momenti di forte apprensione per KlausDavi, giornalista e noto opinionista, colto da un malore mentre si trovava in Calabria per lavoro. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di domenica 11 maggio, quando il suo staff ha reso noto che Davi è stato ricoveratod’urgenza presso l’ospedale di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Il giornalista era impegnato nella realizzazione di un servizio sulla criminalità organizzata nella zona di San Ferdinando, località dove è stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava sul lungomare.Secondo quanto ricostruito dai suoi collaboratori, la giornata di KlausDavi era iniziata con alcune riprese investigative previste nel comune calabrese. Ma nel primo pomeriggio, mentre era ancora impegnato nel suo lavoro, avrebbe perso i sensi davanti a diversi passanti. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

