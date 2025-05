Paura al Giro d' Italia | una capra ha tagliato la strada al gruppo

Un imprevisto curioso ha segnato la terza tappa del Giro d'Italia: una capra, proveniente da un gregge nei pressi della strada, ha incrociato il percorso dei corridori. L'animale ha messo in allerta il neozelandese Dion Smith, sfiorandolo durante l'arduo tragitto. Un evento che ha aggiunto una dose di adrenalina alla competizione!

La terza tappa del Giro d'Italia é stata ravvivata dall'attacco di una capra al corridore neozelandese Dion Smith. L'animale si è staccato dal gregge che pascolava nel prato a bordo strada e ha tagliato la strada al gruppo, sfiorando il corridore. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Paura al Giro d'Italia: una capra ha tagliato la strada al gruppo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Paura al Giro d’Italia: il momento in cui una capra colpisce Dion Smith. Come sta il neozelandese

Da tg.la7.it: Non è raro vedere che cani randagi attraversino la strada al Giro d'Italia. Ma la terza e ultima tappa in Albania ha portato un altro tipo di ostacolo: una capra. I corridori in coda al gruppo hanno ...

Giulio Ciccone: «Al Giro d'Italia libero di stupire. Sognavo di essere Senna, Sinner è un professionista anche in bici»

msn.com scrive: Giulio Ciccone speranza azzurra per il Giro d'Italia: «Ho una squadra fortissima, mi ha dato carta bianca. Senza Pogacar tutto è possibile» ...

Passa il Giro d'Italia, è ora di liberare la fantasia

Riporta ilfoglio.it: La corsa è partita dall'Albania. Attese, speranze, evasioni in bici in un paese che sa ancora aspettare a bordo strada ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden supera Trump e la gente scende in strada a ballare

L'avanzata del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden sullo sfidante Donald Trump in Pennsylvania ha dato il via ai festeggiamenti dei suoi sostenitori negli Stati Uniti: a Philadelphia molte persone sono scese in piazza per ballare per celebrare un vantaggio che Biden ha sempre portato.