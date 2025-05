Paura a Recanati | tenta di rapinare un prof poi danneggia una vetrina

Macerata, 12 maggio 2025 – tentata rapina e danneggiamenti nel cuore di Recanati. I Carabinieri della Stazione cittadina hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 29enne di origine somala, residente in centro storico e già noto alle forze dell’ordine, per il reato di tentata rapina. I fatti si sono verificati poco dopo la mezzanotte di mercoledì scorso, in piazza Leopardi, pieno centro cittadino. L’uomo, visibilmente alterato e con in mano una bottiglia di birra, si è avvicinato a un docente del posto che stava percorrendo a piedi corso Persiani per rientrare a casa. A quel punto ha cominciato ad avanzare pretese sempre più insistenti e minacciose, sostenendo che il telefono cellulare del professore fosse suo e intimandogli di consegnarglielo.L’insegnante, però, ha resistito e, comprendendo la pericolosità della situazione, ha cercato di non allontanarsi dalla piazza, dove c’erano ancora i clienti di un bar aperto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura a Recanati: tenta di rapinare un prof poi danneggia una vetrina

