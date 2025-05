Paura a Londra incendio nella casa da 2 milioni di sterline del premier Keir Starmer | indagini in corso

Un incendio ha colpito la lussuosa casa da 2 milioni di sterline del premier britannico Keir Starmer a Londra. Scattato nella notte, l'allerta ha portato alla transennatura della zona, mentre le indagini per determinare le cause del rogo sono già in corso. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Un incendio è divampato nellacasa londinese di proprietà del premierStarmer. L’allarme è scattato nella notte: nessun ferito, ma l’ingresso dell’abitazione è danneggiato. La strada è stata transennata e sono in corsoindagini per chiarire le cause. 🔗Leggi su Fanpage.it

Incendio nella casa di Starmer a Londra, danni all’ingresso della casa del premier britannico: le ipotesi e i precedenti - La polizia sta indagando dopo che un incendio è divampato la notte scorsa nell’abitazione privata del premier laburista britannico Keir Starmer nel nord di Londra. Le fiamme hanno danneggiato la porta d’ingresso della proprietà da due milioni di sterline, non attualmente abitata dal primo ministro che vive con la sua famiglia a Downing Street, e non risultano feriti.Come sottolinea il Times, le forze dell’ordine devono stabilire le cause dell’incendio e se si sia trattato o meno di un atto di vandalismo diretto contro la casa del premier, in passato presa di mira dai manifestanti. 🔗Leggi su open.online

