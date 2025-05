Paullo distretto sanitario in crisi

Dopo la chiusura dell'ambulatorio di Cardiologia a causa del pensionamento del dottor Landolfi, anche il servizio di Otorinolaringoiatria è rimasto privo di medico. Sebbene continuino a operare le specialità di Diabetologia, Neurologia, Senologia e Chirurgia, il presidio sanitario si presenta sempre più fragile, minacciato dalle crescenti necessità del territorio.

Dopo la chiusura dell’ambulatorio di Cardiologia, in seguito al pensionamento del dottor Landolfi anche il servizio di Otorinolaringoiatria è rimasto senza medico. Restano attivi Diabetologia, Neurologia, Senologia e Chirurgia. Un presidio sempre più fragile, che rischia di non reggere il peso delle necessità sanitarie di un intero territorio. "I dati del distrettosanitario di Paullo sono sconfortanti", denuncia Massimo Gatti, capogruppo della lista Cittadini di Paullo. Nel 2016 si contavano 72 ore settimanali di prestazioni su 8 specialistiche. Negli anni successivi si era persino parlato di un rilancio fino a 118 ore per 16 discipline. Specialistica in ritirata, solo 20 ore a settimana. A fine 2023, l’assessore regionale Guido Bertolaso, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio, ha dichiarato che le ore settimanali di ambulatorio erano già crollate a meno di 35. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paullo, distretto sanitario in crisi

Paullo, distretto sanitario in crisi - Dopo la chiusura dell'ambulatorio di Cardiologia, in seguito al pensionamento del dottor Landolfi anche il servizio di Otorinolaringoiatria è rimasto senza medico. Restano attivi Diabetologia, Neurolo ...

