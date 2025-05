Pattinaggio artistico a rotelle | Altieri Degrassi in testa dopo la style all’AIS di Trieste terzo Loguercio

Il pattinaggio artistico a rotelle si apre con grande emozione al Pala Pikelc di Trieste, dove Gherardo Altieri Degrassi conquista la vetta dopo una performance straordinaria nella Style all’AIS. Con il terzo posto di Loguercio, le competizioni della massima categoria si fanno avvincenti in questa seconda tappa dell’Aristic International Series, promossa dalla World Ska.

Si aprono nel segno di Gherardo AltieriDegrassi le competizioni della massima categoria al Pala Pikelc di Trieste, mitico impianto sportivo teatro in questi giorni dell’Aristic International Series, seconda tappa della rassegna itinerante di Pattinaggioartistico a rotelle promossa dalla World Skate. L’atleta friulano si è infatti imposto con autorità nel segmento più breve della solo dance maschile, presentando per la prima volta in ambito internazionale la sua nuova style dance.Buono l’impatto dell’azzurro, alle prese con uno stile, il rock medley, affrontato con personalità. Il detentore del titolo iridato nello specifico ha fatto perno sulla superiorità nel secondo punteggio, fattore che gli ha permesso di accumulare un vantaggio di quasi di due punti rispetto agli inseguitori.Di alto profilo l’inizio, contrassegnato dall’esecuzione della sequenza di cluster, assegnata di livello 4 e premiata con un plebiscito di +3 e +2, così come i travelling, chiamati anche in questo caso con il massimo del livello ed accompagnati da un QOE di +2. 🔗Leggi su Oasport.it