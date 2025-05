Patti chiari per imprese forti | il 20 maggio è la volta di Venezia

Il 20 maggio, Venezia ospiterà "Patti chiari per imprese forti", un evento itinerante organizzato da Confindustria, MEF e Agenzia delle Entrate. Aperte le iscrizioni per imprenditori e professionisti interessati a scoprire le opportunità offerte dal regime fiscale sull’adempimento collaborativo, un'importante occasione per rafforzare la crescita delle imprese. Non perde l'opportunità di partecipare!

Aperte le iscrizioni alla tappa veneta dell’evento itinerante messo a punto da Confindustria, Mef e Agenzia delle entrate per far conoscere alle imprese il regime fiscale sull’adempimento collaborativo 🔗Leggi su Fiscooggi.it

Cosa riportano altre fonti

Patti chiari - Io e mia moglie siamo monogami, ma abbiamo un accordo dadt (don’t ask, don’t tell) che vale per quando non ci troviamo nella città in cui viviamo. Leggi 🔗Leggi su internazionale.it

Dazi in Emilia Romagna: “Sono 1.256 le imprese più a rischio” - Bologna, 10 aprile 2025 – Se entrassero in vigore i dazi americani “1.256 imprese dell’Emilia-Romagna sarebbero vulnerabili con il fatturato che ne ne risentirebbe tra il 5 e il 33%”. Ad annunciarlo è Unioncamere attraverso il proprio studio ‘Dall’America all’officina”, presentato dal presidente Valerio Veronesi insieme al vice-segretario e curatore dello studio Guido Caselli. Che aziende sono Complessivamente le aziende definite come vulnerabili “sono di grande dimensione e danno occupazione a 105mila addetti, con un fatturato complessivo di 50 miliardi e rappresentano più della metà ... 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Giorgetti fa il leghista: “I dazi? Un’occasione per difendere i diritti delle imprese italiane”. E dà via libera alla quinta rottamazione - Il Giancarlo Giorgetti sul palco di ‘Tutta un’altra economia, la sfida del valore’, il primo dei tre eventi della Lega che porteranno al congresso federale, ha il cappello del militante del Carroccio. Fan dei dazi di Donald Trump, anche se minacciano le imprese italiane, anti tedesco (“Ora i tedeschi hanno deciso che fanno quel cavolo che gli pare”) e fan della pace fiscale. Il messaggio che ne emerge, è quel che conta, è un via libera del Giorgetti ministro alla quinta rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dal disegno di legge in discussione alla commissione Finanze del Senato. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

“Patti chiari, per imprese forti”: il 20 maggio è la volta di Venezia; Patti chiari, per imprese forti: a Venezia il roadshow su Fisco e compliance; Adempimento collaborativo: parte da Bologna il roadshow “Patti chiari” per rafforzare il dialogo tra fisco e imprese; Adempimento collaborativo, un roadshow per spiegarlo alle imprese. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fisco, focus a Venezia sull'adempimento collaborativo - Aperte le iscrizioni a "Patti chiari, per imprese forti", il roadshow sull'adempimento collaborativo di Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate, che il prossimo 20 maggio farà tappa a Venezia. (ANS ... 🔗ansa.it

parte da bologna il road show per rafforzare il dialogo tra fisco e imprese con “patti chiari, per imprese forti” - L’iniziativa “Patti chiari, per imprese forti” promossa da Confindustria, ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate punta a favorire trasparenza fiscale e collaborazione tra impr ... 🔗gaeta.it

Agenzia Entrate: parte "Patti chiari, imprese forti" con Mef e Confindustria - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - Aperte le iscrizioni a 'Patti chiari, per imprese forti', il roadshow sull'adempimento collaborativo di Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate, che il 20 ... 🔗ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com