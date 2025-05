patrick dempsey torna in tv come protagonista della serie memory of a killer

Patrick Dempsey torna in TV con "Memory of a Killer", una nuova serie thriller prodotta da Fox. Nel ruolo di un temibile killer su commissione, Dempsey promette di incantare il pubblico con la sua interpretazione. Scopriremo un’avvincente narrativa che esplora le sfide morali di un professionista al servizio della morte.

Fox ha annunciato la produzione di una nuova serie intitolata Memory of a Killer e la star del progetto sarà PatrickDempsey. PatrickDempsey ritornerà sugli schermi televisivi comeprotagonista di Memory of a Killer, un progetto di genere thriller con al centro un Killer su commissione. L'attore collaborerà quindi nuovamente con Fox dopo il successo di Grey's Anatomy che gli ha regalato la popolarità internazionale. I primi dettagli del progetto Memory of a Killer racconterà la storia di un Killer su commissione che si ritrova alle prese, nonostante non sia ancora anziano, con l'Alzheimer. Il nuovo show televisivo con star PatrickDempsey si ispira al film belga del 2003 intitolato La memoire du tueur, già alla base del remake americano Memory . 🔗Leggi su Movieplayer.it