Patentino digitale la Lombardia forma 2500 studenti per un uso responsabile del web

Il Corecom Lombardia ha avviato un'iniziativa innovativa per sensibilizzare i giovani sull'uso consapevole dei social media e delle tecnologie digitali. Attraverso un modulo formativo dedicato, promuove un approccio responsabile all'online, coinvolgendo ben 2500 studenti delle scuole della regione. Scopri di più nell'articolo

Il Corecom Lombardia ha lanciato un modulo formativo nelle scuole della regione per promuovere un uso consapevole dei social media e delle tecnologie digitali.L'articolo Patentinodigitale, la Lombardiaforma2500studenti per un uso responsabile del web . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Patentino digitale, la Lombardia forma 2500 studenti per un uso responsabile del web

