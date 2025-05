Pastori custodi del territorio una scuola per preservare l’identità

Licciana Nardi (Massa Carrara), 12 maggio 2025 – In Lunigiana una scuola per diventare Pastori. Nella coreografica cornice della Torre di Apella si è tenuto un convegno sul futuro della Pastorizia. Non poteva certo mancare Renzino Ricci di Fosdinovo, il ’signore degli agnelli’, con i suoi 87 anni il decano dei Pastori in attività su tutto il territorio provinciale. All’incontro vi erano istituzioni come la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni ed Antonio Maffei primo cittadino di Comano, allevatori e Pastori di lungo corso: volti noti come Cinzia Angiolini di Zeri e Giancarlo Boschetti di Tavernelle. Quasi una sfida, quella lanciata dalle preparatissime relatrici dell’evento: Lina Pecini, storica, autrice specializzata nelle vicende della Pastorizia in Lunigiana, Matilde Ferrari, componente di Sigeric, una professionista del settore che collabora attivamente con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e ’Montagna Verde’; inoltre Lucia Giovannetti, archeologa, autrice, referente della Comunità del Cibo e della Biodiversità della Garfagnana. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pastori custodi del territorio, una scuola per preservare l’identità

