Pastorale americana

Chi sono i cattolici oggi negli Usa? Tra spinte neo-con e dogmi "woke", la crisi di identità di una religione comunque maggioritaria

