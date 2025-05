Passeggero ubriaco si addormenta sul bus poi si rifiuta di scendere | intervengono i carabinieri a Moncalieri

In breve da Zazoom:

Il viaggio in autobus si trasforma in un'inedita avventura quando un passeggero ubriaco decide di ignorare gli inviti a scendere. Domenica 11 maggio 2025, la situazione degenera, costringendo i carabinieri a intervenire per ripristinare l'ordine su un bus della linea 70. Un episodio che mette in luce le sfide quotidiane del trasporto pubblico e il comportamento di alcuni passeggeri.

Prima si è addormentato sul bus, completamente ubriaco. Poi, più volte invitato a scendere dall’autista, si rifiutava di alzarsi dal sedile. Per questo nella mattinata di ieri, domenica 11 maggio 2025, è servito l’intervento dei carabinieri per gestire l’ordine pubblico sul pullman della linea 70. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Passeggero ubriaco si addormenta sul bus, poi si rifiuta di scendere: intervengono i carabinieri a Moncalieri

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ubriaco va in escandescenza e danneggia bus - Ubriaco a bordo dell'autobus è andato in escandescenza: ha impugnato la bottiglia di vetro e con questa ha iniziato a colpire il sedile. L'autista del mezzo, così, si è trovato costretto a bloccare la corsa e a chiedere aiuto. Questo quanto accaduto nella notte di giovedì 6 marzo all'altezza di... 🔗Leggi su romatoday.it

“Il bus fa troppo rumore”, passeggero minaccia di spaccare la testa all’autista Eav - Aggressione a bordo del bus Eav delle Linea Moschiano-Nola. Passeggero minaccia l'autista. Sansone (Usb): "Serve più sicurezza"Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ubriaco, blocca il bus e interrompe il servizio: denunciato un 17enne - Un ragazzo di 17 anni di nazionalità indiana è stato fermato dalla polizia dopo aver bloccato un autobus di linea nella stazione di Pordenone. Il fatto è successo lunedì 24 febbraio alle 21 vicino alla fermata delle corriere. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che si sono... 🔗Leggi su pordenonetoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Passeggero ubriaco si addormenta sul bus, poi si rifiuta di scendere: intervengono i carabinieri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roma, passeggero si addormenta sul tram e poi picchia l'autista: «Non dovevi svegliarmi» - Si è scagliato contro l'autista che stava cercando di svegliarlo per farlo scendere dal tram, che era arrivato all'ultima fermata. Allontanato a fatica, è tornato poco dopo ... 🔗ilmessaggero.it

Autista ubriaco alla guida del bus. A segnalarlo un passeggero - A dare l'allarme, racconta il Corriere di Bologna, un passeggero che durante il viaggio ha notato lo stato di alterazione del conducente sulla lina extraurbana che stava percorrendo con il mezzo ... 🔗rainews.it

Guida il bus ubriaco. Allarme lanciato da un passeggero - Era alla guida di un autobus con un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro ed è stato segnalato ai vigili da un passeggero a bordo del bus. È accaduto giovedì scorso a Bologna. 🔗msn.com