Passa il Giro d’Italia è ora di liberare la fantasia

Il Giro d'Italia, con le sue sfide e bellezze, trascende i confini geografici e le polemiche. Partito da Durazzo, Albania, si snoda attraverso paesaggi vari e culture diverse, riflettendo l'essenza di una nazione. Non è solo una corsa; è una celebrazione dello spirito ciclistico italiano. La sua unicità sta proprio nell'impossibilità di accontentare tutti, rendendo ogni tappa un evento imperdibile per gli appassionati.

Sì, anche se è partito da Durazzo, Albania, è il Girod’Italia. Sì, anche se non tocca tutte le regioni, anche se ci sono più tappe al nord che al sud, è comunque il Girod’Italia. Non è e non è mai stata una Onlus, la corsa rosa. Non può accontentare tutti, non può arrivare ovunque e quasi mai Passa proprio sotto casa. E poi, diciamocelo, anche se fosse stato tracciato diversamente molti avrebbero trovato in ogni caso qualcosa da ridire. E questo è un bene, vuol dire che il Girod’Italia è ancora vivo, è ancora atteso, ha ancora qualcosa da dire nonostante siano Passati centosedici anni dalla prima volta che è stato corso e quella iniziata in Albania sia la 108esima edizione. Martedì 13 maggio il Girod’Italia ripartirà dal territorio italiano, da Alberobello, per risalire la penisola. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Passa il Giro d’Italia, è ora di liberare la fantasia

