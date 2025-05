Partiranno a giugno i lavori per riqualificare i campi sportivi - ora inagibili - dell' Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano Il progetto è dell' associazione YouSport e l' obiettivo è aprire i nuovi campi al quartiere che ne è privo e di coinvolgere la cittadinanza in un' ottica di inclusione e solidarietà

A giugno prenderanno il via i lavori di riqualificazione dei campi sportivi dell'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano. Promosso dall'associazione YouSport, il progetto mira a restituire ai residenti un'importante risorsa, favorendo inclusione e solidarietà nel quartiere. Un'opportunità per i giovani di tornare a vivere lo sport in un ambiente sicuro e accogliente.

L'IstitutoComprensivoRinnovataPizzigoni di Milano è un punto di riferimento importante nel quartiere, che ha una composizione sociale complessa e diversificata. La scuola avrebbe dei buoni impianti sportivi, solo che sono malandati, pericolosi, inagibili. Un vero peccato, per i ragazzi, per tutti. Ma ecco la buona notizia: a giugno parte un importante progetto di riqualificazione. Sarà tutto nuovo: il campo di calcio, quello di basket e pallavolo, le tribune, l'illuminazione notturna, la recinzione, gli spogliatoi. A beneficiarne saranno gli studenti, la comunità scolastica e la cittadinanza, che potrà accedervi.

