Un tuffo nel passato che ricorda i veri valori della terra reggiana. Ieri mattina si è svolta una grande festa a Gavassa per l’inaugurazione della palestra che si è rifatta il look dopo i lavori di ristrutturazione. Una sfida lanciata a fine 2024 e vinta con una forza di solidarietà che al giorno d’oggi è merce sempre più rara. Infatti, il progetto di crowdfunding, intitolato ’Alza Schiaccia e Facciamo festa’, lanciato dalla Parrocchia di Gavassa insieme alla locale società sportiva Us Daino aveva l’obiettivo di raccogliere 25mila euro dei 60mila necessari per il rifacimento della pavimentazione per rispondere alle normative sportive e garantire la sicurezza e l’accoglienza per le numerose attività che ospita, oltre alla cucina adiacente. Il risultato finale recita 111mila euro raccolti, frutto delle donazioni di 347 sostenitori, che permetteranno ulteriori lavori. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parrocchia di Gavassa, nuova palestra

