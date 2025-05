Parole di Carta - Ritanna Armeni

Un invito imperdibile per gli amanti della letteratura: "Parole di carta" di Ritanna Armeni. Un' occasione unica per dialogare con l'autrice Francesca Pangallo, mercoledì 8 novembre alle ore 20.30 nel suggestivo chiostro dell'abbazia di Mogliano Veneto. Ingresso gratuito, prenotazioni consigliate. Non mancate a questo evento culturale imperdibile!

Ritanna Armeni racconta via Rasella: la memoria della Resistenza tra storia e romanzo - Nel cuore pulsante della Storia, tra le pagine di un romanzo che diventa testimonianza, la scrittrice Ritanna Armeni, ospite del vodcast “Il Piacere della lettura”, racconta perché ha scelto di scrivere un romanzo per narrare un episodio tanto significativo quanto divisivo: l’azione di guerra partigiana di via Rasella avvenuta il 23 marzo 1944. "A Roma non ci sono le montagne" (Ponte alle Grazie) non è un saggio, dunque, ma un romanzo che esplora le emozioni dei giovani gappisti, protagonisti di un’operazione militare vissuta tra paura, determinazione e sacrificio. 🔗Leggi su quotidiano.net

Parole di carta - Emanuela Canepa - ???????? ??????presenta????? ??? ??, ????????????????' ?? ?????ore 18.30aula magna liceo Giuseppe Bertomogliano venetoINGRESSO GRATUITOincontro a cura diquarantaduelinee e Liceo Berto - progetto IL BERTO LEGGEcon officina 31021 e il patrocinio della città di Mogliano... 🔗Leggi su trevisotoday.it

Parole di carta - Antonio G. Bortoluzzi - ??????? ?. ??????????presenta?? ????????? ??? ??????con gli studenti delle classi prime e seconde del Liceo Berto?????????' ? ??????ore 18.30aula magna liceo Giuseppe Bertomogliano venetoINGRESSO GRATUITOincontro a cura diquarantaduelinee e Liceo Berto - progetto IL... 🔗Leggi su trevisotoday.it

