Parmigiano riso salumi | la dittatura delle imitazioni

Le imitazioni delle tradizioni culinarie italiane prosperano nel mondo, spesso mascherate da autentiche specialità. Non si tratta solo di prodotti scadenti, ma di sostituti che trovano il loro pubblico, come lo zafferanone, realizzato con fiore di cartamo. Questo fenomeno rivela un duplice volto: da un lato, la ricerca di esperienze gastronomiche genuine, dall'altro, il desiderio di alternative accessibili.

Le imitazioni e i doppioni delle grandi specialità italiane non sono mai stati così forti. Non si tratta soltanto di odiosi tarocchi, come nel caso del Parmesan del Wisconsin o del San Daniele Ham che si fa in Ontario, Canada. A volte il doppione è noto come tale a chi lo acquista e svolge una funzione sostitutiva ricercata. È il caso ad esempio dello zafferanone, fatto con il fiore di cartamo essiccato, utilizzato per cucinare risotti in assenza dello zafferano, molto più costoso.Poi ci sono i casi come quello del Provolone Valpadana Dop e del provolone generico. Il primo ha ottenuto la Denominazione protetta dalla Ue nel 1996, il generico esiste per lo meno dal XIX secolo. Ma vediamo uno per uno i casi più noti.Parmigiano Reggiano vs Parmesan. Il Parmigiano Reggiano Dop, prodotto esclusivamente nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e parte di Bologna e Mantova, richiede latte crudo, caglio naturale e una stagionatura minima di 12 mesi. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Parmigiano, riso, salumi: la dittatura delle imitazioni

