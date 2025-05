Parma Women e Ternana Women pareggiano 0-0 in una sfida equilibrata

In un incontro caratterizzato da intensità e determinazione, Parma Women e Ternana Women si sono sfidate in un acceso pareggio a reti inviolate. Entrambe le squadre, schierate con il modulo 4-3-3, hanno mostrato grinta e solidità difensiva, ma nessuna è riuscita a sbloccare il punteggio. L'incontro, ricco di occasioni e giocate incisive, ha messo in luce il competitività del campionato femminile.

ParmaWomen 0 TernanaWomen 0Parma (4-3-3): Coppetti, Masu, Rizza (15’ st Peruzzo), Ambrosi, Rabot, Benedetti (15’ st Zamanian), Pondini, Ferrario, Lonati (15’ st Rognoni), Kajzba (38’ st Ferin), Di Stefano (30’ st Zazzera). A disp.: Fierro, Nichele, Catelli, Meneghini. All.: Colantuono.Ternana (4-3-3): Ghioc, Massimino, Corrado, Pacioni, Regazzoli, Fusar Poli, Petrara, Vigliucci, Bonetti (40’ st Porcarelli), Moraca (47’ st Ripamonti), Pirone. A disposizione: Ciccioli, Quazzico, Capitanelli, Gomes, Battistini, Zannini, Lombardo. All.: Cincotta.Arbitro: Papi di Prato (assistenti Pellegrini-Tarocchi)TERNI Passo fondamentale per il primato. Le rossoverdi impattano sul campo della grande avversaria che resta a -2 in vista dell’ultima giornata. Gara equilibrata. Parma vicino al gol con Kajzba (pallone a fil di traversa), per la Ternana c’è un colpo di testa di Moraca di poco a lato. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parma Women e Ternana Women pareggiano 0-0 in una sfida equilibrata

Ternana Women, il sogno Serie A ad un passo: il presidente Stefano Bandecchi in visita alla squadra - A tre punti dal sogno Serie A. La Ternana Women ha disputato un campionato di primissimo piano: 66 punti conquistati frutto di ventuno vittorie, tre pareggi ed una sconfitta. Guida dunque la classifica cadetta e potrebbe festeggiare la storica promozione nella sfida prepasquale. Alle 12 di sabato... 🔗Leggi su ternitoday.it

Ternana Women-Genoa 2-1: doppietta di Moraca in rimonta e sorpasso in vetta alla classifica - Vittoria al Gubbiotti di Narni per 2-1 della Ternana Women sul Genoa, con le rossoverdi che scavalcano di nuovo il Parma tornando in vetta alla classifica di Serie B. Tutti e tre i gol sono arrivati su rigore, con la doppietta di Moraca che ha permesso alle rossoverdi di rimontare l’iniziale... 🔗Leggi su ternitoday.it

Ternana, Stefano D’Alessandro annuncia: “Firmato l’accordo con la Women. Facciamo lo stadio” - Una nota stringata quanto significativa per annunciare la svolta per il progetto stadio-clinica della Ternana. Il presidente Stefano D’Alessandro ha infatti dichiarato che: “Finalmente, dopo una lunga e complessa trattativa, sono orgoglioso di annunciare che oggi ho firmato l’accordo con la... 🔗Leggi su ternitoday.it

