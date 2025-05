' Parma Street Food Festival' al Parco Ducale

Il Parma Street Food Festival torna al Parco Ducale per la sua settima edizione! Martedì, al piazzale di Palazzo Ducale, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'atteso evento, realizzato da Confesercenti Parma in collaborazione con Up Comunicazione e con il patrocinio di... Preparatevi a gustare le prelibatezze del cibo di strada!

Nel piazzale antistante Palazzo Ducale, nei pressi dell'ingresso di Ponte Verdi, si terrà la conferenza stampa di presentazione della settima edizione del “ParmaStreetFoodFestival ”, evento organizzato da Confesercenti Parma , in collaborazione con Up Comunicazione e con il patrocinio del. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - 'Parma Street Food Festival' al Parco Ducale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rolling Truck Street Food Festival torna a Morbegno con i migliori Food Truck d’Italia - Dal 21 al 23 marzo, Rolling Truck Street Food Festival torna a Morbegno e invade Piazza Rivolta con tantissimi food truck pronti a deliziarti. Tre giorni di sapori unici, con prelibatezze da ogni dove, birre artigianali e dolci irresistibili, per un'esperienza enogastronomica senza pari. Non... 🔗Leggi su sondriotoday.it

A Monza arriva lo street food festival - A Monza arriva il festival dello street food, con i migliori cibi di strada d'Italia. Appuntamento ai Boschetti Reali di Monza da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025. Il festival è ad accesso gratuito. Per tre giorni i Boschetti Reali di Monza si riempiranno di colori, odori e sapori unici... 🔗Leggi su monzatoday.it

Enjoy Festival: al Centro San Donato street food e musica - A Firenze torna l'Enjoy Festival. Dieci giorni di puro divertimento al Centro Commerciale San Donato con street food da tutto il mondo, dj set e concerti live, artigianato e benessere e area bimbi. Per la chiusura della manifestazione di sabato 19 aprile inoltre si ballerà sulle note della 883... 🔗Leggi su firenzetoday.it

'Parma Street Food Festival' al Parco Ducale: le date; 10 e 11/5 – “Festival del vino” e “Parma Show Dance” in piazza Ghiaia; BUSSETO (PR) - STREET FOOD FESTIVAL; cultura. 🔗Ne parlano su altre fonti

Festa del Vino, Street Food e “Parma Show Dance” in piazza Ghiaia - Piazza Ghiaia si trasformerà in un vero e proprio tempio del gusto con la Festa del Vino e lo Street Food . Un evento imperdibile – promossa da PromoGhiaia e organizzata da Maria lombardi – per gli am ... 🔗gazzettadiparma.it

Street Food Festival in piazza Mazzini - Da oggi a domenica piazza Mazzini si trasformerà in una grande agorà del gusto con specialità regionali e internazionali, grazie allo Street Food Festival. I truck gastronomici con le loro ... 🔗msn.com