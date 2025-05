Parma salvo se vince domenica ma cosa succede in caso di parità di punti?

Parma, a due partite dalla fine del campionato, lotta per la salvezza ma non è ancora aritmeticamente al sicuro. Domenica, la vittoria è fondamentale, ma cosa accade in caso di parità di punti? Con la pressione crescente, il destino dei crociati è in bilico e ogni partita diventa un crocevia cruciale.

A due partite dalla fine del campionato, il Parma non è ancora aritmeticamente salvo. Ha in tasca una buona fetta di permanenza in Serie A, ma qualche briciola l'ha lasciata per strada e ora si trova quasi con le spalle al muro, costretto a vincere per tagliare il traguardo. Diciamo che ha il. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma salvo se vince domenica, ma cosa succede in caso di parità di punti?

Su questo argomento da altre fonti

Parma salvo se vince domenica, ma cosa succede in caso di parità di punti? - A due partite dalla fine del campionato, il Parma non è ancora aritmeticamente salvo. Ha in tasca una buona fetta di permanenza in Serie A, ma qualche briciola l'ha lasciata per strada e ora si trova ... 🔗parmatoday.it

Un Parma da salvezza: ecco quando può scattare l'aritmetica - I regali preziosi recapitati al Parma nel week end, da parte di Venezia (sconfitto dal Milan) ed Empoli (caduto a Firenze), hanno fatto felice Cristian Chivu che ha chiuso il mese di fuoco contro Inte ... 🔗parmatoday.it

Parma Napoli si giocherà domenica 18 maggio - Si giocheranno tutte domenica 18 maggio le dieci partite della ... Como Inter-Lazio Juventus-Udinese Lecce-Torino Monza-Empoli Parma-Napoli Roma-Milan. Nel caso in cui, all’esito delle gare ... 🔗gazzettadiparma.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dybala Out per Parma Juventus

Sabato sera il Parma ospiterà i campioni in carica della Juventus allo Stadio Ennio Tardini, dopo il pareggio a reti inviolate in casa contro il Cagliari a metà settimana che ha lasciato gli uomini di Fabio Liverani al 14° posto nella classifica di Serie A.