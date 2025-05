Parla Antonio Ricci | Il metodo usato da Affari Tuoi per stabilire le vincite è sotto gli occhi di tutti Non è vero che attacco per togliere pubblico a Stefano De Martino c’è in ballo la verità

Nell'evergreen conflitto tra programmi di intrattenimento, la questione di Affari Tuoi e Striscia la Notizia riemerge con forza. L'affermazione,

“Non è vero che io attaccoAffariTuoi per toglierepubblico a Stefano De Martino. Noi di Striscia la notizia facciamo solo il nostro lavoro e quello che abbiamo tirato fuori con i nostri servizi sono tutte le cose che non ci piacciono di quella trasmissione. Mi sembra che ormai il metodousato da AffariTuoi per stabilire le vincite sia sotto gli occhi di tutti e noi non possiamo fare finta di niente, non possiamo chiudere gli occhi e voltarci dall’altra parte“, spiega AntonioRicci in un’intervista al settimanale “DiPiù“.Il game show di Rai1 è nel mirino del tg satirico da anni, con l’accusa ai pacchi di pilotare il gioco, avendo un montepremi stagionale già predefinito. La storica trasmissione di Canale 5 è alle prese con un significativo calo di ascolti, con successivi rumors su una possibile cancellazione (notizia questa che non trova conferma) o una più probabile alternanza con un altro titolo in access prime time nella prossima stagione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it