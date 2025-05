Pardo ne è certo | Napoli fa fatica Conte meriterebbe statua equestre

Pierluigi Pardo ha analizzato la lotta per lo scudetto tra Napoli e Inter, evidenziando le difficoltà attuali degli azzurri. Durante la trasmissione "Tutti Convocati", ha sottolineato la mancanza di forma della squadra partenopea, suggerendo che Conte meriterebbe addirittura una statua equestre per il suo operato.

Pierluigi Pardo ha parlato della lotta scudetto tra Napoli e Inter, sottolineando come gli azzurri non si trovino in uno stato di forma ottimale.LA CONVINZIONE – Pierluigi Pardo si è così espresso a Tutti Convocati sulla volata scudetto tra Napoli e Inter: «Si sbagliava completamente chi pensava che il Campionato fosse chiuso. Non lo è in ogni caso, quando una squadra è a -3 dalla capolista, non lo è a maggior ragione se si considera questo Napoli. Ha ragione Conte quando dice che la sua squadra sta facendo il massimo possibile, tanto che per me il suo è un capolavoro. Lo dico perché il Napoli che si è visto nelle ultime uscite non è per niente irresistibile. Ieri il Genoa ha schierato una formazione abbastanza sorprendente, le possibilità c’erano tutte affinché i partenopei la portassero a casa. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pardo ne è certo: «Napoli fa fatica, Conte meriterebbe statua equestre»

