parco delle stagioni cura del verde dimenticata nonostante la festa degli scout

Riceviamo e pubblichiamo: questo weekend, il Parco delle Stagioni a Ca Ossi ha ospitato un'entusiasmante riunione degli scout Agesci di Forlì. Oltre 500 partecipanti, tra ragazzi e genitori, hanno condiviso giochi, risate e momenti speciali. Un ringraziamento particolare va al nostro...

I volontari in azione al Parco Kennedy per la cura del verde urbano - Prendersi cura del parco sotto casa, ripulirlo dai rifiuti e renderlo di nuovo piacevole per i residenti della zona. È questo l’obiettivo dei volontari di Retake, che nel pomeriggio si sono dati appuntamento al Parco Kennedy. L’iniziativa, completamente gratuita e aperta a tutti i cittadini, si... 🔗 Leggi su bolognatoday.it

Cura del verde pubblico, Salerno Pulita assume 28 nuove unità - Salerno Pulita assume: la società partecipata contrattualizza 28 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, tra ex dipendenti Coop, per garantire i servizi di cura del verde pubblico e dei parchi. Non mancano neppure nuovi contratti stagionali per la stagione turistica alle porte. Per... 🔗Leggi su salernotoday.it