Papa Leone XVI usa ancora le parole di Francesco | Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra

Nel suo evocativo discorso, Papa Leone XIV invita a riflettere sul potere delle parole, indicando come una comunicazione pacifica possa trasformare il nostro rapporto con il mondo. Sottolineando il ruolo cruciale dei media, il Papa suggerisce che un approccio disarmato nel narrare la realtà contribuirà a promuovere la dignità umana e a ispirare azioni positive, in un tempo in cui la pace è più necessaria che mai.

“Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra“. Lo ha detto PapaLeone XIV nel suo discorso ai rappresentanti dei media di tutto il mondo durante l’incontro nell’Aula Paolo VI. “Una comunicazione disarmata e disarmante – ha aggiunto – ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace”. parole, quelle del nuovo pontefice, che ricalcano con esattezza quelle usate da PapaFrancesco: “Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone XVI usa ancora le parole di Francesco: “Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Leone XVI, ecco perchè Robert Prevost ha scelto proprio questo nome - Dopo soltanto due giorni di Conclave i 133 cardinali hanno scelto il successore di Papa Bergoglio e alle 18:07 la fumata bianca ha annunciato al mondo l’avvenuta conclamazioneIl successore dell’argentino Bergoglio sarà quindi l’americano Robert Francis Prevost che ha scelto di chiamarsi Leone XIV, diventando il 267esimo successore di Pietro e il primo Pontefice statunitense della storia. La scelta del nome “Leone” non è casuale e richiama figure storiche di grande rilevanza nella Chiesa cattolica, un nome però relativamente nuovo mai utilizzato dal XX secolo in poi. 🔗Leggi su cityrumors.it

Il filo rosso tra Leone XIV e Benedetto XVI: il gesto che svela la vera eredità di papa Ratzinger - Leone XIV cita l'enciclica di Ratzinger e riaffiora un legame profondo con gli agostiniani, tra teologia, omelie memorabili e un passato condiviso nei giardini del Vaticano 🔗Leggi su ilgiornale.it

Papa Leone XIV, ragazzo americano in piazza San Pietro: “Orgoglioso che il nuovo Pontefice venga dagli Usa” - “Sono molto fortunato ad essere qui adesso, sono molto orgoglioso che ci sia un americano in Vaticano ora. Spero che porti pace e che possa mediare tra gli Stati Uniti e l’Europa“, ha detto William Jordan, un ragazzo statunitense accorso in piazza San Pietro per l’elezione di Papa Leone XIV. “Non me l’aspettavo, in caso di un americano pensavo che eleggessero Burke, uno dei miei cardinali preferiti. 🔗Leggi su lapresse.it

Nuovo papa lo statunitense Prevost: è Leone XIV; Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost e si chiama Leone XIV; Leone XIV è il primo papa statunitense; Leone XIV ha già fatto infuriare la destra Usa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il nuovo papa Leone XIV ha un problema di tasse negli USA, forse - Anche lui dovrà rispettare il regime fiscale Usa, ma per evitarlo serve una legge ad personam. 🔗esquire.com

“Francesco era un pasticcione, ora Prevost si occupi degli USA”: Papa Leone XIV secondo Odifreddi - Piergiorgio Odifreddi e Papa Leone XIV hanno una sola cosa in comune: entrambi hanno studiato matematica. Lo scienziato ateo: “Prevost si occupi degli Stati Uniti, visto che già da vescovo si era ... 🔗fanpage.it

Papa Leone XIV, la reazione degli Usa: l'esultanza di Chicago, gli sfottò dei White Sox e l'ombra degli abusi sessuali - L'elezione di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha suscitato una vasta gamma di reazioni negli Stati Uniti, riflettendo l'importanza storica dell'evento e le ... 🔗msn.com